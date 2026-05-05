Küçükçekmece'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta Mehmet Akif Mahallesi'nde Recep Kalbişen'in (29) silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Polis ekipleri silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli A.K'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin silahla ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.