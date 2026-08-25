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Küçükçekmece'de deodorant patlaması: 3 yaralı

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Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir evde deodorant kutusunun patlaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden ailenin otizmli çocuğunun elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sonucu otizmli çocuk ile kardeşi ve annesi yaralanırken, evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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