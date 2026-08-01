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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Öte yandan, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: AA
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