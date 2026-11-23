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Küçükçekmece'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi 330. Sokak'ta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA