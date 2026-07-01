Küçükçekmece'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Kömürcüyolu Caddesi'ndeki bisiklet tamir dükkanına gelen F.Y, henüz belirlenemeyen nedenle S.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.Y, bıçakla S.K'yi ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüpheli F.Y'nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce iş yerine girdiği ve olayın ardından kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.