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Küçükçekmece'de bariyerleri aşan cip takla atarak ters döndü, sürücü yara almadı

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Küçükçekmece'de D-100 yan yolunda cip önündeki otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak takla atıp ters döndü. Sürücü yara almadan kurtulurken yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı, araçlar kaldırılınca ulaşım normale döndü.

Küçükçekmece'de seyir halindeyken önündeki otomobile çarpan cip bariyerleri aştıktan sonra takla atarak ters döndü.

D-100 kara yolu yan yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MLD 286 plakalı cip, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak takla atıp ters dönen cip bağlantı yoluna düştü.

Aracından kendi imkanıyla dışarı çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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