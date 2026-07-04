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Küçükçekmece'de balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı

Küçükçekmece'de balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı
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İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir apartmanın ikinci ve üçüncü kat balkonlarında kısmi çökme meydana geldi. Olay sonrası bina sakinleri tahliye edilirken, belediye ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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