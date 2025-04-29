Küçükçekmece'de Aşırı Rüzgar Mantolama Malzemesini Kopardı
Tevfik Bey Mahallesi'nde bir binanın mantolama malzemesi aşırı rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Dökülen parçalar yola saçıldı, ancak olayda yaralanan olmadı.
Küçükçekmece'de bir binanın, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden sökülen mantolama malzemesi parçalanarak yola döküldü.
Tevfik Bey Mahallesi Tan Sokak'ta bulunan bir binanın mantolama malzemesi, aşırı rüzgar sebebiyle yerinden koptu.
Parçalanan moloz parçaları yola ve kaldırıma saçıldı.
Olayda yaralanan olmazken, dökülen parçalar, belediye ekiplerince temizlendi.
Belediye yetkililerince bina sahiplerine önlem almaları yönünde uyarıda bulunulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel