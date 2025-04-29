Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

Küçükçekmece'de Aşırı Rüzgar Mantolama Malzemesini Kopardı

Küçükçekmece'de Aşırı Rüzgar Mantolama Malzemesini Kopardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tevfik Bey Mahallesi'nde bir binanın mantolama malzemesi aşırı rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Dökülen parçalar yola saçıldı, ancak olayda yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de bir binanın, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden sökülen mantolama malzemesi parçalanarak yola döküldü.

Tevfik Bey Mahallesi Tan Sokak'ta bulunan bir binanın mantolama malzemesi, aşırı rüzgar sebebiyle yerinden koptu.

Parçalanan moloz parçaları yola ve kaldırıma saçıldı.

Olayda yaralanan olmazken, dökülen parçalar, belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye yetkililerince bina sahiplerine önlem almaları yönünde uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.