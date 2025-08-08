Küçükçekmece'de Altın Atölyesine Silahlı Saldırı

Küçükçekmece İkitelli de bulunan sanayi sitesinde bir altın atölyesine motosikletli 2 kişi üç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saat 08: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Küçükçekmece İkitelli de bulunan bir altın atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi üç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Şüphelilerin ateş açmadan önce dükkanın çevresinde tur attıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalleli Serdar Yıldırım, "Sabah 08.00- 08.30 sularıydı pat sesi duyduk. Biz de dedik herhalde çocuklar geçerken egzoz patlatıyor. O sırada bizim arkadaşlarımız sokağa çıktılar. Kurşunlama olduğunu söylediler. Biz de gittik, 'bir şeyiniz var mı' diye sorduk. O sırada zaten polisler geldi. Üç el kurşun sesi duyduk" dedi.