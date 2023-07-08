İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de 6 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Sefaköy, Seda Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, binadaki vatandaşları tahliye ederken yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.