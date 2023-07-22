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Küçükçekmece'de 16 yaşındaki kızın gözünü kör eden saldırgan tutuklandı

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Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan'ın gözünün kör olmasına neden olan kurşunu sıktığı belirlenen 17 yaşındaki U.A.E. tutuklandı. U.A.E., ruhsatsız silahla yere ateş ettiğini söyledi.

Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan'ın gözünün kör olmasına neden olan kurşunu sıktığı belirlenen 17 yaşındaki U.A.E. tutuklandı.

17 yaşındaki U.A.E., Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ruhsatsız silahla yere ateş ettiğini söylediği belirtilen U.A.E. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Karaoğlan Havin Güncel Haberler

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