Küçükçekmece'de 16 yaşındaki kızın gözünü kör eden saldırgan tutuklandı

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan'ın gözünün kör olmasına neden olan kurşunu sıktığı belirlenen 17 yaşındaki U.A.E. tutuklandı. U.A.E., ruhsatsız silahla yere ateş ettiğini söyledi.