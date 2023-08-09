Küçükçekmece Belediyesi Muharrem Ayında 30 Bin Porsiyon Aşure Dağıttı

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında 30 bin porsiyona yakın aşureyi yurttaşlara ikram etti. Belediye Başkanı Kemal Çebi de Garip Dede Cemevi ve sivil toplum kuruluşlarında aşure lokmasına ortak olarak Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında 30 bin porsiyona yakın aşureyi yurttaşlara ikram etti. Belediye Başkanı Kemal Çebi de Garip Dede Cemevi ve sivil toplum kuruluşlarında aşure lokmasına ortak olarak Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Muharrem ayı nedeniyle Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında 30 bin porsiyona yakın aşureyi yurttaşlara dağıttı. Belediye aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan aşureler, Sosyal Yardım Müdürlüğü aracılığıyla Küçükçekmecelilerle buluşturuldu. Hürriyet Caddesi, Halkalı Marmaray ile Mehmet Akif Mahallesi'nde dağıtımı gerçekleştirilen aşureler, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı. Aşure ikramına Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Muharrem ayı mesajında; "Böyle mukaddes bir ayın maneviyatını vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eder. Muharrem ayının bereketini ve huzurunun tüm hayatımıza yayılmasını ve birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bu ayda yapılan ibadetlerin, Yas-ı Matem orucuna niyet eden canlarımızın oruçlarının ve lokmalarının Hak katında kabul görmesini diliyorum" dedi.