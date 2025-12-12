Haberler

Melikgazi Belediyesi Küçükali Mahallesi'ni modern ve estetik görünüme kavuşturuyor

Melikgazi Belediyesi, Küçükali Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla güvenliği artırarak, yaşam alanlarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. Başkan Palancıoğlu, çevre düzenleme çalışmaları ve asfaltlama ile bölgenin daha da güzelleşeceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Küçükali Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanındaki 20 bloğu kapsayan bölgede parke, bordür, yaya yolu ve otopark çalışması yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projeleriyle Küçükali Mahallesi'nin çehresini güzelleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Palancıoğlu, ilçenin her geçen yıl düzenli ve imarlı bir şekilde büyüyüp geliştiğini anlatarak, "Bu bölgede nisan ayından beri çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yollarını da sıcak asfalt yaparak daha güzel hale getiriyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimiz daha güçlü, konforlu, estetik ve modern bir çevreye sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

