Depremzede Zeynep, özel hazırlanan protez bacakla yürümeye başladı

6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, özel olarak hazırlanan protez bacak sayesinde yeniden yürümeye başladı. Zeynep, Hatay Valisi'nin elinden tutarak ilk adımlarını attı.

ASRIN Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sırasında enkaz altında kalarak sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisi için özel olarak hazırlanan protez bacak sayesinde yeniden yürümeye başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanın yıkılması sonucu Zeynep'in annesi, babası ve 4 kardeşi hayatını kaybetti. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Zeynep'in sağ bacağı, tedavi gördüğü hastanede diz üstünden ampute edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından amcasıyla yaşamaya başlayan Zeynep için protez bacak temin edilmesi amacıyla Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne başvuru yapıldı. Merkezde Zeynep'in isteğine göre hazırlanan protez bacak başarıyla takıldı. Küçük Zeynep, ilk adımlarını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden tutarak attı. Vali Masatlı, Zeynep'in yeniden yürümeye başlamasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
