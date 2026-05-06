Erzurum'da ilkokul öğrencilerinin bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Porsuk İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencileri, düşen Türk bayrağını asmak için gösterdikleri çaba okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Etkinlik sonrası bayrağı yerine asmakta zorlanan çocuklar, sandalyeden yardım alarak bayrağı yerine koymaya çalıştı.

Kırsal Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmişti.

Sabah okula gelen 2. sınıfta öğrenim gören 3 öğrenci, etkinlikten kalan Türk bayraklarının asıldıkları yerden düştüğünü gördü.

Bayrakları öptükten sonra yerine asmak için uğraşan ancak boyları yetişmeyen öğrenciler, sandalye çekerek bayrakları asmak istedi.

Çabaları sonuçsuz kalan çocuklar, bayrakları getirdikleri sandalyelerin üzerine bıraktı.

Öğrencilerin mücadelesi, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
