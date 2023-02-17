Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçük Karan, annesinin pişirdiği poğaçaları depremzede çocuklar yararına pazarda sattı

Güncel Haberler

Küçük Karan, annesinin pişirdiği poğaçaları depremzede çocuklar yararına pazarda sattı

Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, depremzede çocuklar yararına semt pazarında sattı.

Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, depremzede çocuklar yararına semt pazarında sattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarından ve sonrasında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasından etkilenen küçük Karan, annesinin de yardımıyla depremzedeler için harekete geçti.

Karan, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, Kavacık Dörtyol'daki semt pazarında açtığı tezgahta sattı.

Günün erken saatinde, "Depremzede arkadaşlarım için" yazılı dövizin de bulunduğu tezgahın başına geçen Karan, kısa sürede tükenen poğaçalardan 535 lira gelir elde etti.

Karan, bu meblağı kumbarasındaki parayla birleştirerek depremzedeler için bağışta bulunacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title