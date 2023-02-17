Küçük Karan, annesinin pişirdiği poğaçaları depremzede çocuklar yararına pazarda sattı Güncel Haberler Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, depremzede çocuklar yararına semt pazarında sattı. Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, depremzede çocuklar yararına semt pazarında sattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarından ve sonrasında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasından etkilenen küçük Karan, annesinin de yardımıyla depremzedeler için harekete geçti. Karan, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, Kavacık Dörtyol'daki semt pazarında açtığı tezgahta sattı. Günün erken saatinde, "Depremzede arkadaşlarım için" yazılı dövizin de bulunduğu tezgahın başına geçen Karan, kısa sürede tükenen poğaçalardan 535 lira gelir elde etti. Karan, bu meblağı kumbarasındaki parayla birleştirerek depremzedeler için bağışta bulunacak. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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