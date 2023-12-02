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Küçük bir ilçede muhtarlar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül'ü (41) tabancayla vurdu. Muhtar ile yanındaki kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül'ü (41) tabancayla vurdu. Muhtar ile yanındaki kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı. Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Harun Kara Emet Yerel Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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