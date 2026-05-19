Kumluca'da 19 Mayıs gösterisinde 3 yaşındaki Ardenalp’in zeybek oyunu ilgi odağı oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında halk oyunu ekibine katılan 3 yaşındaki Ardenalp, sergilediği zeybek figürleriyle herkesin dikkatini çekti. Annesi öğretmen Kübra Eçin'in de yer aldığı gösteride provalara katılan minik Ardenalp, sahnedeki performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Karatepe Atatürk Stadı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri sunuldu. Kumluca Halk Eğitim Merkezi ve Pars Anadolu Halk Dansları'nın ortaklaşa kurduğu ekip, Ege ve Akdeniz yöresine özgü zeybek başta olmak üzere çeşitli halk oyunları sergiledi. Ekibin gösterisi sırada grupta yer alan öğretmen Kübra Eçin'in oğlu Ardenalp de onlara eşlik etmeye çalıştı. Ekibin arasına giren Ardenalp'in zeybek oynarken sergilediği figürler dikkat çekti. İlçede öğretmenlik yapan Kübra-Sedat Eçin çiftinin oğlu Ardenalp'in, annesiyle birlikte provalara geldiği ve kutlamalarda oynamak istediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
