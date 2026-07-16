Kucağında bebeğiyle, çantasında 1 kilogram metamfetaminle yakalandı
Samsun'da kucağında 7 aylık bebeği bulunan bir kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın ve yanındaki erkek şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da, kucağındaki 7 aylık bebeği bulunan kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın ile yanındaki erkek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda takibe alınan 2 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, kadının taşıdığı çantada 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Kucağında 7 aylık bebeğiyle gözaltına alınan kadın ile yanındaki erkek şüphelinin aile görüntüsü oluşturarak dikkat çekmemeye çalıştıklarının değerlendirildiği bildirildi.