Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Guzman: Petrol engeli nedeniyle 100 bin hasta tedavi bekliyor

BİRLEŞMİŞ Küba'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, ABD'nin uyguladığı petrol engeli nedeniyle ülkede 11 bini çocuk 100 bin hastanın tedavi görmek için beklediğini bildirdi.

Guzman, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, bir grup gazeteciyle Küba'daki son durum hakkında bir araya geldi.

Küba'nın on yıllardır tek taraflı ve hiçbir yasal dayanağı olmayan yaptırımlarla mücadele ettiğini belirten Guzman, ocak ayından bu yana uygulanan petrol ablukasıyla ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guzman, "Biz, sadece ABD hükümeti tarafından uygulanan bu abluka ile karşı karşıyayız. Bu yüzden son 4 aydır tek bir damla petrol alamadık, sadece Rusya'dan yeni gelen bir petrol tankerini yeni teslim aldık." dedi.

ABD'nin uyguladığı petrol ambargosunun insani etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Guzman, "Şu anda ameliyat için bekleyen 11 bini çocuk yaklaşık 100 bin hasta mevcut. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz var ama petrolümüz yok. Petrol olmadan hastaneler çalışamıyor." ifadelerini kullandı.

Petrol ambargosuna karşılık ülke genelinde özellikle hastanelerde, okullarda, gıda üretim merkezlerinde çok sayıda güneş paneli kurmaya çalıştıklarını belirten Guzman, gündüz kısmen elektrik enerjisi ürettiklerini ancak yeterli olmadığını söyledi.

Guzman, bütün yaptırım ve ablukalara rağmen ülkenin çökmediğini, zorluklarla birlikte sağlık, eğitim ve diğer alanlarda ülkenin yeni duruma uyum sağlayarak direndiğini kaydetti.

ABD ile süren diyaloglarla ilgili bir soru üzerine Guzman, karşılıklı eşitlik, egemenlik ve bağımsızlığa saygı çerçevesinde her zaman müzakerelere açık olduklarını vurguladı.

Guzman, "Küba'nın iç işleri masada değil. Geçmişte de olmadı, şu anda da değil ve gelecekte de olmayacak." dedi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem

Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mide bulandıran mesajlar ifşa oldu
İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti

Amerikan ordusu bu zararı veremedi! Devrim Muhafızları yasta

500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok