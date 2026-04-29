Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldıklarını belirtti

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkesinin yıllardır acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldığını belirterek ABD'yi eleştirdi.

Rodriguez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

ABD'nin, Küba'nın "dünyanın en büyük askeri, teknolojik ve ekonomik gücü için tehdit oluşturabileceği" yönündeki suçlamasını "saçmalık" olarak nitelendiren Rodriguez, "Küba, yıllardır acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldı. Küba, başka ülkelere saldırmayan ve topraklarının başkalarına karşı kullanılmasına izin vermeyen barışçıl bir ülkedir. Bu kadar zayıf ve asılsız argümanlarla bahane üretilemez." ifadesini kullandı.

Rodriguez, Küba'nın terörizm, uluslararası organize suç ve şiddete karşı sicilinin temiz olduğunu vurgulayarak, ABD'nin güvenlik ve savunma kurumlarının da bunu çok iyi bildiğini kaydetti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı