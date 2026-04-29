Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldıklarını belirtti

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkesinin yıllardır acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldığını belirterek ABD'yi eleştirdi.

Rodriguez, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

ABD'nin, Küba'nın "dünyanın en büyük askeri, teknolojik ve ekonomik gücü için tehdit oluşturabileceği" yönündeki suçlamasını "saçmalık" olarak nitelendiren Rodriguez, "Küba, yıllardır acımasız bir ekonomik savaşa maruz kaldı. Küba, başka ülkelere saldırmayan ve topraklarının başkalarına karşı kullanılmasına izin vermeyen barışçıl bir ülkedir. Bu kadar zayıf ve asılsız argümanlarla bahane üretilemez." ifadesini kullandı.

Rodriguez, Küba'nın terörizm, uluslararası organize suç ve şiddete karşı sicilinin temiz olduğunu vurgulayarak, ABD'nin güvenlik ve savunma kurumlarının da bunu çok iyi bildiğini kaydetti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.