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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'yi günlük yaşamı hedef alan ambargoyla suçladı

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'yi Küba halkının günlük yaşamını hedef alan ambargolar uygulamakla suçladı. Rodriguez, BM Genel Kurulu oylaması öncesi ABD'nin üyelere baskı yaptığını öne sürerek ambargonun kalkınma hakkını da hedef aldığını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'yi Küba halkının günlük yaşamını hedef alan ambargolar uygulamakla suçladı.

Rodriguez, Havana'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oylama öncesinde üye ülkelere baskı yapmakla suçladı.

ABD'yi Küba halkının günlük yaşamını hedef alan ambargolar uygulamakla suçlayan Rodriguez, "Askeri, nükleer, ekonomik ve teknolojik bir süper güç; barışçıl ve barışsever bir millete karşı gaddarca ve kesintisiz bir baskı eylemi yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rodriguez, ABD'nin üye ülkelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Washington yönetimi, BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir. Ulusların egemen iradesini şantaj ve yaptırım tehditleriyle gasbetmeye çalışan bu anlayış, çok taraflı diplomasinin temel ilkelerine yönelik doğrudan bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Onlarca yıldır süren ablukanın boyutlarına dikkati çeken Rodriguez, "Ülkemize uygulanan ekonomik, ticari ve finansal ambargo yalnızca bir politika değil, Küba halkının günlük yaşamını ve kalkınma hakkını hedef alan sistemli bir abluka uygulamasıdır." şeklinde konuştu.

Rodriguez, ABD yönetiminin hükümetler ve BM temsilciliklerine tehdit içeren belgeler dağıttığını, ABD'li yetkililerin ise Küba aleyhinde oy kullanmak istemeyen bazı ülkelerden oylamada "çekimser kalmalarını" veya "salona girmemelerini" istediğini öne sürdü.

Kaynak: AA
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