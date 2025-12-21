Küba, ABD'nin Venezuela'yı "Yabancı Terör Örgütü" İlan Etmesini Kınadı

HAVANA, 21 Aralık (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD hükümetinin Venezuela'daki meşru hükümeti "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin siyasi amaçlı bir eylem olduğunu söyledi.

Rodriguez, X'te yaptığı açıklamada, "Bu, keyfi, hileli, tek taraflı ve siyasi amaçlı yeni bir eylem. Bu durum, bir kez daha kararların güvenilir olmadığını ve terörizmin siyasi bir silah olarak kullanıldığını, bu belaya karşı uluslararası çabaları zayıflattığını gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında Venezuela'yı "yabancı terör örgütü" olarak ilan etmişti.

Rodriguez, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'de uluslararası izolasyon politikası uygulamayı, baskıyı artırmayı ve barış, güvenlik ve istikrar için öngörülemeyen sonuçlar doğuracak saldırganlığı tırmandırmayı amaçladığını ifade etti.

Bakan ayrıca, ülkesinin "bu utanç verici barbarlık" karşısında Venezuela halkı ve hükümetine tam dayanışma ve destek verdiğini vurguladı.