Haberler

Küba, ABD'nin Venezuela'ya Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybeden 32 Kübalı İçin Yas İlan Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba'nın başkenti Havana'daki ABD Büyükelçiliği önünde bayrak yarıya indirilirken, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için iki günlük ulusal yas ilan etti.

HAVANA, 6 Ocak (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'daki ABD Büyükelçiliği önünde yarıya indirilen Küba bayrağı, 5 Ocak 2026.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için 2 günlük ulusal yas ilan etti. (Fotoğraf: Joaquín Hernández/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Komşuda tuhaf işler oluyor! Musk'ın sözünü slogan olarak haykırdılar

Komşuda tehlikeli oyun! Kalabalığın attığı slogan ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon