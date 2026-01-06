Küba, ABD'nin Venezuela'ya Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybeden 32 Kübalı İçin Yas İlan Etti
Küba'nın başkenti Havana'daki ABD Büyükelçiliği önünde bayrak yarıya indirilirken, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için iki günlük ulusal yas ilan etti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı için 2 günlük ulusal yas ilan etti. (Fotoğraf: Joaquín Hernández/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel