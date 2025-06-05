Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki

Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını eleştirerek, söz konusu kararın arka planında ırkçılık olduğunu söyledi.

Küba, vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik seyahat kısıtlaması kararını eleştirdi.

"IRKÇI BİR ARKA PLANA SAHİP"

Rodriguez, "Birçok ülke vatandaşına yönelik yeni ABD giriş yasağı, anti- Küba siyasetçilerin desteğiyle ırkçı bir arka plana sahiptir. Bu uygulama, Küba aileleri arasındaki iletişimi bozar; iki ülke arasındaki kişisel, mesleki, akademik ve kültürel alışverişe zarar verir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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