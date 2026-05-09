Küba: ABD'nin İnsani Yardım Teklifinde Bulundukları İddiası Doğru Değil

HAVANA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Küba, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 100 milyon dolar tutarında insani yardımda bulunma teklifi yaptıkları yönündeki sözlerini yalanladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rubio'nun iddiasının, Küba'ya karşı eylemlerini meşrulaştırma amacı güttüğünü söyledi.

Rubio cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kuruluş olan Caritas aracılığıyla Küba'ya 6 milyon dolarlık insani yardımda bulunan ABD'nin, Küba hükümetine 100 milyon dolar daha yardım teklifinde bulunduğunu, ancak hükümetin bu parayı dağıtmayı reddettiğini söylemişti.

"Bu paralar nereye gitti? Rubio bu paraları ne için kullanacaktı?" diyen Rodriguez, kamuoyunun haberdar olduğu paraların, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik savaşının yol açtığı milyarlarca dolar olduğunu belirtti.

Rodriguez, "Rubio da bu savaşın neden olduğu acımasız insani zararı ve gelir kaynakları, teknoloji, gıda, yakıt ve ilaç alanlarına getirdiği kısıtlamaları çok iyi biliyor" diye konuştu.

