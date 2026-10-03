Haberler

KU Leuven virologuna göre Leuven'de Kovid-19 yoğunluğu son bir yılın zirvesine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Leuven kentinde atık sularda tespit edilen Kovid-19 yoğunluğu son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. KU Leuven virologu Elke Wollants artışın son haftalarda hızlandığını belirtirken, Sciensano'nun atık su izleme panosunda ulusal düzey yüksek olarak gösterildi.

Belçika'nın Leuven kentinde atık sularda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğunluğunun son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, KU Leuven Üniversitesinden virolog Elke Wollants, kentteki atık sularda virüs yoğunluğunun son haftalarda hızla arttığını açıkladı.

Wollants, Leuven'deki atık sularda yaklaşık bir yıl boyunca virüs yoğunluğunun ya hiç tespit edilmediğini ya da çok düşük düzeylerde ölçüldüğünü belirtti.

İzleme çalışmalarının başladığı 2021'den bu yana "ölçülebilir virüs yoğunluğu"nun bu kadar uzun süre düşük kaldığı başka bir dönem yaşanmadığını aktaran Wollants, son belirgin zirvenin Kasım 2025'te kaydedildiğini ifade etti.

Belga'nın haberinde, virüs yoğunluğunun Ağustos 2026'dan itibaren yeniden yükselmeye başladığı, artışın son haftalarda belirgin biçimde hızlandığı ve yoğunluğun son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Ulusal göstergede de virüs düzeyi yüksek

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun atık su izleme panosunda da Kovid-19 için ulusal düzey "yüksek" olarak gösterildi.

Ülke genelindeki 30 atık su arıtma tesisinden haftalık örnek alınan izleme programı, Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 39'unu kapsıyor.

Atık sularda, enfekte kişilerin dışkısıyla kanalizasyona karışan Kovid-19'a ait genetik izler ölçülerek toplumda virüsün yayılımının artıp artmadığı takip ediliyor.

Kaynak: AA
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi