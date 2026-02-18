Of Teknoloji Fakültesi'nde İstasyOF Evi'nin açılışı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi'nde, uydu haberleşme alanında kurulan İstasyOF Evi'nin açılışı yapıldı.

Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kasar öncülüğünde, Uydu Haberleşmesi ve Amatör Telsizcilik Eğitim ve Araştırma İstasyonu'nun (İstasyOF) açılışına, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar ve eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Proje çalışmaları ile amatör telsizcilik ve uydu haberleşme yapılabilecek İstasyOf Evi projesi ayrıca olası afetlerde tüm iletişimin kesildiği zamanlarda da uydu üzerinden aktif olarak haberleşmeyi sürdürebilme imkanı sunacak.

Açılışın ardından İstasyOF Evi'ni gezen katılımcılara, Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kasar proje hakkında bilgi verdi.

Rektör Çuvalcı ve beraberindekiler daha sonra fakülte öğrencilerin kullanımına sunulan "Hatıra Alanı"nın açılışını gerçekleştirdi.