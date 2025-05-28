KTÜ, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda

KTÜ, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, California'da düzenlenen NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı. KTÜ heyeti, iş birlikleri ve eğitim programlarının tanıtımı için görüşmeler yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), ABD'nin California eyaletinde düzenlenen NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda yer aldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, fuara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Temiz, Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Sercan Erol ve Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan İslam Çopuroğlu'nun katıldığı belirtildi.

KTÜ heyetinin fuarda, birçok üniversite ve yükseköğretim kurumu ile ikili iş birliklerinin geliştirilmesine, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarının tanıtımına, personel hareketliliği ile uluslararası ortak araştırma projelerine yönelik görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Heyetin çalışmalarını 30 Mayıs'a kadar sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, fuarda bu yıl 103 ülkeden 8 bin katılımcının yer aldığının altı çizildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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