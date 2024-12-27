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KTÜ'den Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz' Etkinliği

KTÜ'den Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz' Etkinliği
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, 'Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz' etkinliği ile kışlık kıyafetler örerek köy okullarındaki çocuklara yardım etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, organizasyona tüm personelin destek verdiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında "Çocuklarımız İçin 7'den 77'ye Örüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile KTÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğunca organize edilen etkinlikte gönüllü olarak bir araya gelenlerin, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetler ördükleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, organizasyona tüm personelin gönülden katkı sağladığını, toplanan giysilerin köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacağını aktardı.

Çuvalcı, çocukların kış mevsimini daha sıcak geçirmeleri için etkinliği düzenlediklerine işaret ederek, "Üniversite olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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