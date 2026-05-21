Trabzon'da "10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlendi

Trabzon'da Bilim, Kültür, Sanat Haftası kapsamında "10. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Meslek Tanıtım Fuarı" açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, fuar, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversite ve meslek seçimi yapmak isteyen öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarınca kurulan stantlarda, bölüm ve mesleklere ilişkin öğrencilere bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrencilerin meslek tercihlerinde ve kariyer planlama sürecinde, rehberlik hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, "10. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda, yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan öğrencilerimize, vizyoner bir bakış açısı kazandırarak tercihlerini, üniversitemizden yana kullanmaları noktasında kendilerine, kurumumuz ve bünyemizde bulunan programlar hakkında detaylı bilgi vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiği fuar, yarın sona erecek.