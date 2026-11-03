KTÜ, 2 bin 593 öğrenciye sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi

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Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 2 bin 593 öğrenciye sıfır atık ve sürdürülebilir çevre yönetimi eğitimi verildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim programları düzenlendi.

KTÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğünde görevli Yüksek Çevre Mühendisi Hasan Ateş tarafından verilen eğitimlerde, sıfır atık yaklaşımı, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümün önemi, atıkların çevresel etkileri ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konuları ele alındı.

Fakültelerde düzenlenen 53 eğitim serisine 1990 öğrenci katılırken, meslek yüksekokullarında gerçekleştirilen 6 eğitim serisi ve 7 oturumda 603 öğrenciye ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Beyazlı, çevre bilincinin genç yaşlarda kazanılmasının önemine dikkati çekti.

Sıfır atık yaklaşımının benimsenmesinin doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önem taşıdığını anlatan Beyazlı, eğitimlerle öğrencilerin atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini, edindikleri bilgileri günlük yaşamlarına yansıtmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Beyazlı, üniversite genelinde sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.

Kaynak: AA