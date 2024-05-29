Üye Girişi
Haberler

KSÜ'de 'Dönüşüm' Resim Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 10. mezuniyet sergisi olan 'Dönüşüm' adlı resim sergisi açıldı. Sergide, Filistin, 6 Şubat 2023 depremi ve pandemi gibi olaylardan esinlenen 100 resim yer alıyor. Sergi, iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) düzenlenen etkinlik kapsamında, "Dönüşüm" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 10. mezuniyet sergisinde, Filistin, 6 Şubat 2023 depremi ve pandemi gibi eserlerden oluşan 100 resim yer aldı.

Öğrencilerin son 4 yılda yaşanan olayları sanata dönüştürerek yaptıkları resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Rabia Demir, açılış konuşmasında, serginin güncel konular başta olmak üzere Filistin ve Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili öğrencilerin hayal güçlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Öğrencilerin depremi ve pandemiyi birebir yaşadığını anlatan Demir, "6 Şubat depremini öğrencilerimiz birebir yaşadı. Maraşlılar ya da yakın ilerden gelen öğrenciler olduğu için bu konular öğrencilerimizin resimlerini yansıdı. Bununla birlikte pandemi konusu; bazı öğrencilerimizin çalışmalarında. Çnkü yine bu yıl mezun olan öğrencilerimiz aslında pandemiyle eğitime başladılar. Dolayısıyla hem toplumsal kültürel yaşamış olduğumuz travmalar, büyük olaylar, felaketler ve savaşlar bu çalışmalarda konu olarak görülüyor." dedi.

Resimlerinde direniş simgeleri, Filistin bayrakları ve Filistinlilerin bir an önce evlerine kavuşması için anahtar sembolleri kullanan son sınıf öğrencisi Zeynep Topuz ise "Biliyoruz ki Gazze olayı yaşadığımız olaylardan en acısı, insanlar orda öldürülüyor, yemeksiz ve hastanesiz kalıyor. Herkes bir şekilde tepkisini belli ediyordu. Bende sanatçı olaraktan bu şekilde tepkimi belli etmek istedim." diye konuştu. ???????

Sergi, iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.???????

Kaynak: AA / Güncel

Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Filistin Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

 Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title