Kruvaziyer Turizmi Kuşadası'nda Şenlik Yaşatıyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na demirleyen gemiler, turistlerin Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmesine olanak tanıdı.
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel