Kruvaziyer Gemisi 'Brilliance Of The Seas' Bodrum'a Demir Attı

Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" isimli kruvaziyer, 2 bin 253 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Limasol Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 294 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 253 yolcu ile 874 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı ve Yel Değirmenleri gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Tatilciler tur otobüsleriyle geldikleri Bodrum Antik Tiyatro'yu gezerek rehberlerden bilgi aldı.

"Brilliance Of The Seas", bir sonraki durağı Kuşadası Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.