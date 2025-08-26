Kruvaziyer, Çanakkale'yi Türk Bayrağı ile Selamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken gövdesinde Türk bayrağı oluşturarak Çanakkale'yi selamladı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, gövdesinde ışıklarla Türk bayrağı oluşturarak Çanakkale'yi selamladı.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Çanakkale önlerine ulaşan kruvaziyerin ışıkları, gövdesinde Türk bayrağı şeklini aldı. Türk bayrağı ile Çanakkale'yi selamlayan geminin boğaz geçişi ilgiyle izlendi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.