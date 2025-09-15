Haberler

Krom Madenindeki Göçükte Hayatını Kaybeden Hüseyin Turan Toprağa Verildi

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde yaşanan göçükte yaralı kurtarılan Hüseyin Turan, hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madenindeki göçükten 25 saat sonra yaralı kurtarılan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Turan için cenaze töreni düzenlendi. Turan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Turan'ın cenazesi Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Evli olduğu öğrenilen Turan'ın iki yıl önce madende işe başladığı belirtildi. Cenaze töreninde eşi Ceylan Turan ve babası Recep Turan taziyeleri kabul etti.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
