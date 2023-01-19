Kritik F-35 görüşmesi sonrası MSB'den açıklama: İstişareler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen ikinci F-35 istişare toplantısıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.

Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri ilk toplantıyı Ankara'da gerçekleştirmişlerdi. İkinci toplantı ise dün ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.

3. TOPLANTI ANKARA'DA YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin gerçekleştirdiği F-35 istişareleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD'de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.