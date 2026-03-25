Edremit'te kreş öğrencileri huzur evini ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir kreşin öğrencileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla zaman geçirdi ve onlara hediyeler verdi.

İlçeye bağlı kırsal Güre Mahallesi'ndeki yaşlı bakım merkezine giden 40 öğrenci, burada barınanların ellerini öpüp onlarla sohbet etti.

Kreş yönetimi ve öğrencileri, çeşitli hediyeler verip ikramlarda bulundu.

Etkinlikte açıklama yapan kreş müdürü İsmail Akçe, yaşlılarla bir arala gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
