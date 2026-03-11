Haberler

Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler İstanbul'da yapılabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini belirtti ve tüm tarafların bu seçeneğe olumlu baktığını açıkladı. Peskov, İngiliz yapımı füzelerin kullanımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini belirterek, "Tüm taraflar buna olumlu bakıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin İstanbul'da yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "İstanbul seçeneği mevcut. Tüm taraflar buna olumlu bakıyor. Mevcut koşullar, Abu Dabi seçeneğini değerlendirmemize olanak tanımıyor. Yeni tur müzakereler konusunda şimdilik kesinlik yok. Müzakere sürecinin sürdürüleceğine dair anlayış var." diye konuştu.

Ukrayna ordusunun dün Bryansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda, İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığını kaydeden Peskov, bunun İngiliz uzmanlarının desteğiyle yapıldığını ifade etti.

Peskov, bunu dikkate aldıklarını belirterek, "Kiev yönetiminin bu tür barbarca eylemlerini önlemek için (Ukrayna'da) özel askeri operasyon yürütüyoruz. Kiev'in silahtan arındırılması ve saldırılar düzenleme kapasitesinden mahrum bırakılması, operasyonun hedeflerinden biridir." dedi.

İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Peskov, Rusya'nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
