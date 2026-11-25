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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması durumunda Rusya'nın buna müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ateşkes sağlanmadan önce Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması, Rus tarafı için kesinlikle kabul edilemez ve buna müsamaha gösterilemez." diye konuştu.

Peskov, Johnson'ın, Ukrayna krizinin çözümü sürecinde yıkıcı rol oynadığını ve 2022'de savaşın sonlandırılmasını engellediğini belirtti.

Dmitriy Peskov, Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) siber saldırıya uğraması sonucu Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin sızmasına ilişkin, "Rusya Savunma Bakanlığı, kayıplara ilişkin verileri resmen açıklama yetkisine sahip olan tek kurumdur. Bu nedenle, başka kaynaklardan paylaşılan verilerin dikkate alınmaması lazım." dedi.

Avrupalı temsilcilerin Moskova'ya gelmesiyle ilgili herhangi bir gelişme olmadığını kaydeden Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmak istemediklerini vurguladı.

"Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşmak için her şey yapılıyor"

Libya'nın, topraklarında Ukrayna'nın Rus kuru yük gemisine ve Rus donanmasına ait korvete düzenlediği saldırılara karşılık verme yönündeki planlarını değerlendiren Peskov, her devletin bu durumlarda karşılık verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Bu saldırılarda yaralanan Rus vatandaşlarının sayısını Rusya Savunma Bakanlığının bildiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın yurt dışındaki limanlarda bulunan Ukrayna gemilerine saldırması ihtimaline dair "Ukrayna ile ilgili özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA