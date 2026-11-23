Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna için yeni üçlü görüşmenin yakında yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna için kısa süre içinde yeni bir üçlü görüşme turu düzenleneceğini ancak tarihin henüz belirlenmediğini belirtti. Rusya, ABD ve Ukrayna'nın 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yaptığı üçlü görüşmede büyük ölçekli esir takası konusunda anlaşma sağlanmıştı.
MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda kısa süre içerisinde yeni bir üçlü görüşme turu gerçekleşeceğini, ancak tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.
Peskov pazartesi günü RIA Novosti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yakında bir görüşme olacak, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi" dedi.
Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelerde Rusya ile Ukrayna büyük ölçekli bir esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.