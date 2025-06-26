Kremlin Sözcüsü Peskov, Üçüncü Tur Müzakerelerin Tarihini Takas Sürecine Bağladı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin tarihinin, iki ülke arasında takas sürecinin tamamlanmasının ardından belirleneceğini açıkladı. Peskov, Ukrayna meselelerinin farklı bir bağlamda ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin, iki ülke arasındaki takas süreci tamamlanınca belirleneceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna meselesi ile "İran-İsrail" meselesinin kıyaslanamayacağını anlatan Peskov, "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tamamen nedensizdi. Özel askeri operasyonun başlangıcı ise herkes tarafından iyi bir şekilde biliniyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın, İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunda varılan anlaşmaları uyguladığını belirterek, "Üzerinde anlaşmaya varılan tüm prosedürler, takas süreci tamamlandıktan sonra, üçüncü turun tarihini belirlemenin sırası gelecektir." diye konuştu.

NATO ülkelerinin, savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefi kabul etmesine de değinen Peskov, "Bu, Rusya'dan hayali bir tehdit yaratarak, vergi mükelleflerinden para almak ve Ukrayna'ya silah pompalamaya devam etmek için kullanılan tekniktir." dedi.

Peskov, Rusya'nın, ABD tarafından Ukrayna konusunda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmesini istediğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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