Haberler

Rusya: Kiev, AB'yi tehdit etmek için petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği ülkelerini tehdit amacıyla petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullandığını savundu. Peskov, Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu ve durumu dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tehdit etmek için petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullandığını savundu.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

New York Times'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubatta barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ancak ABD'nin İran'a saldırmasıyla durumun değiştiği" yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını belirtti.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında daha önce üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Üçlü müzakerelerde uzlaşma konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi ancak Rus tarafı için kritik öneme sahip temel konularda henüz mutabık kalınmadı. Bu konuların arasında toprak sorunu, bununla ilgili herhangi bir gelişme yok. Bu, Rusya'nın müzakerelere olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor. Tam tersi, müzakerelere açığız. Amerikalılarla temas halindeyiz. Koşullar elverişli olduğunda bir sonraki müzakere turunun yapılacağını umuyoruz."

"Kiev, suç içerikli eylemlerinde AB ve NATO'yu gizlice kullanıyor olabilir"

Ukrayna'nın petrol boru hatlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, "Kiev yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ve diğer devletleri tehdit etmek ve şantaj yapmak için petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullanıyor. Kiev, suç içerikli eylemlerinde AB ve NATO ülkelerini de gizlice kullanıyor olabilir." diye konuştu.

Peskov, AB'nin buna sessiz kalmasının şaşırtıcı olduğunu, Rusya'nın ilgili kurumlarının durumu dikkatle takip ettiklerini ve buna karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Kiev yönetiminin, terör saldırılarını düzenleme potansiyelini aza indirmek için (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." dedi.

Rus milletvekillerinin, ABD'yi ziyaret etmesine ilişkin Peskov, "Bu, çok gerekli bir diyalog. Bu tür adımların, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." görüşünü paylaştı.

Sözcü Peskov, "Rusya'nın, İran'a İHA sevk etmeye başladığı" yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!