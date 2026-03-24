Rusya: Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini olumsuz karşılarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini olumsuz karşılayacaklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran ve ABD tarafından müzakerelerle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığına işaret eden Peskov, "Bu konuda işlerin gerçekte ne durumda olduğunu bilmiyoruz." dedi.

ABD ve İran arasında çatışmalar öncesinde müzakere sürecini yürüttüğünü anımsatan Peskov, "İran, çatışmalar başlayana kadar müzakerelere açık olduğunu hep gösterdi. Tahran, İran'a yönelik saldırılar düzenlenene kadar müzakerelerin sürdürülmesinden yanaydı. Bu müzakereler oldukça başarılı bir şekilde ilerliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Peskov, İsrail'in, Rusya'dan İran'a silah taşıyan gemilere Hazar Denizi'nde saldırı düzenlediği yönündeki iddialara ilişkin ise "Bu konuda herhangi bilgiye sahip değilim. Rusya, Hazar bölgesindeki durumun gerginleşmesini son derece olumsuz karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili yaklaşımında değişiklik olmadığını dile getiren Peskov, "Kiev yönetiminin, devlet başkanının meşruiyeti ve görev süresi konusunda karar alması gerekiyor." dedi.