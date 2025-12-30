Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Ukrayna Konusunda ABD ile Diyaloğu Sürdürecek"

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna düzenlediği öne sürülen insansız hava araçları (İHA) saldırısını "müzakere sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Peskov, müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak tutumunu sertleştireceğini açıklarken, "Rusya, Ukrayna konusunda ABD ile diyaloğu sürdürecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıyı, "müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlayan bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Peskov, "Novgorod bölgesindeki konuta yönelik saldırı girişimi, müzakere sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan bir terör eylemidir" dedi.

Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin saldırıya ilişkin suçlamaları reddetmesini "çılgınlık" olarak nitelendirerek, "Böylesine büyük bir insansız hava aracı saldırısının gerçekleştirildiğine dair burada herhangi bir kanıt olmaması gerektiğini düşünüyorum; zira hava savunma sisteminin iyi koordine edilmiş çalışması sayesinde bu araçlar düşürüldü" diye konuştu.

Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da baltaladığını vurgulayan Peskov, bu tür provokasyonların Rusya ve ABD arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğini ve iki ülke liderinin de iletişim içinde kalacaklarını belirtti.

Peskov, Moskova'nın müzakere sürecinden çekilmeyeceğini, aksine tutumunu sertleştireceğini ifade ederek, "Rus Ordusu'nun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir saldırısına nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini bildiğini" de kaydetti.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin konularda diyaloğu sürdürmeye devam edeceğini, ancak Kiev'in Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminin ardından görüşmelerde önceliğin ABD ile temaslara verileceğini söyledi ve "Rusya müzakere sürecinden çekilmiyor ve öncelikle Amerikalılarla olmak üzere görüşmeleri ve diyaloğu kesinlikle sürdürecek" dedi.