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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Avrupalı temsilcilerle Moskova'da görüşme yapılması konusunda henüz mutabık kalınmadığını belirterek, "Onları bekliyoruz. Davetiyemiz hala geçerli. Avrupalıların buna tepki göstereceğini umuyoruz." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkilileri Moskova'ya davet ettiğine dikkati çeken Uşakov, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Uşakov, "Avrupalılarla Moskova'da görüşme yapılması konusunda henüz mutabık kalınmadı. Onların (Ukrayna konulu) üçlü müzakerelere katılmasına ilişkin de henüz karar alınmadı. Onları bekliyoruz. Davetiyemiz hala geçerli. Avrupalıların buna tepki göstereceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu yetkililerinden istişareler için Moskova'ya gelmekten vazgeçtiklerine dair resmen bilgi almadıklarını kaydeden Uşakov, "Kamuoyuna çeşitli açıklamalar yapılıyor. Ancak başka kanallar üzerinden, telefon aracılığıyla sinyaller iletiliyor." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle temas ettiklerini bildiren Uşakov, bu temaslarda Avrupalıların müzakerelere hangi pozisyonla katılmak istediklerinin istişare edildiğini aktardı.

Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "ülkesinin askeri birlikleri Donbas bölgesinden çekmeyi reddettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Zelenskiy ile kimse müzakere etmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA