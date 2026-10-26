Kremlin Danışmanı, Rusya ile Afrika'nın çok kutuplu düzende müttefik olduğunu söyledi

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile Afrika ülkelerinin çok kutuplu ve adil bir dünya düzeninin kurulmasında müttefik olduklarını belirtti.

Uşakov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentte bu hafta düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Afrika ülkelerinin uluslararası konularda ortak yaklaşımlara sahip olduğunu belirten Uşakov, "Devletlerin egemen eşitliğine, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerine saygıya dayalı, dayatmalardan ve çifte standartlardan uzak, çok kutuplu ve adil bir dünya düzeninin kurulmasında elbette müttefikiz." dedi.

Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini anlatan Uşakov, zirve kapsamında hükümetler arası anlaşmalar, mutabakat zaptları ve ticari sözleşmelerden oluşan toplam 33 belgenin imzalanmasının planlandığını ifade etti.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Ekim'de Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Togo, Eritre, Somali ve Komorlar Birliği liderleriyle ikili görüşmeler yapacağını söyledi.

Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin 2025'te 27 milyar doları aştığına işaret eden Uşakov, bu rakamın 2023'te St. Petersburg'da düzenlenen önceki Rusya-Afrika Zirvesi'nden bu yana 1,5 katına çıktığını ifade etti.

Tarımın Afrika ülkeleriyle işbirliğinde öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Uşakov, Rusya'nın kıtaya 2025'te 18 milyon tonun üzerinde, bu yılın 9 ayında ise 13 milyon ton tahıl sevk ettiğini aktardı.

Uşakov, Rusya'nın Afrika'ya gübre sevkiyatının da geçen yıl 1,5 milyon tona ulaştığını, bu yıl ise 2,2 milyon tonu aştığını kaydetti.

Rusya'nın Afrika'daki diplomatik varlığını artırdığını belirten Uşakov, 2022'den bu yana kıtada 3 yeni büyükelçilik açıldığını, 5 diplomatik temsilciliğin ise yeniden faaliyete geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA