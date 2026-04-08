Rusya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD- İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendiren Peskov, çatışmaların başlangıcından beri meselenin barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarına dikkati çekti.

Peskov, şunları kaydetti:

"Ateşkesle ilgili haberleri memnuniyetle karşıladık. Silahlı çatışma yolunda ilerlememe, özellikle de İran'ın ekonomik ve sivil unsurlarına yönelik saldırılardan vazgeçme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu, barışçıl istişarelerin sürdürülmesini sağlayacak. Her taraf, çıkarlarını silahlı müdahale yoluyla değil, müzakere masasında savunabilecektir."

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin de ileride devam edeceği umudunu paylaşarak, "Bunu bekliyoruz. Amerikan temsilcileri ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerine büyük değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bloomberg'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ekim ayında yaptıkları telefon görüşmesinin dökümünü yayımlamasını değerlendiren Peskov, bunu hoş karşılamadıklarını belirtti.

Peskov, "Dökümde, Rusya ile Macaristan arasını bozacak unsur yok. Bloomberg'in haberinde yer alan bilgi, Orban'ın yeterince pragmatik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'da birçok gücün, Orban'ın ileride düzenlenecek seçimde kazanmasını istemediğini söyledi.