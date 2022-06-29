KREMENÇUK - Alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat drone ile görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KREMENÇUK - Alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat drone ile görüntülendi

AA - Metin Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:

Alışveriş merkezinde oluşan hasarın drone görüntüleri Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Alışveriş merkezinde oluşan hasarın drone görüntüleri Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus güçlerince, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat ve enkazda devam eden çalışmalar drone ile görüntülendi.

AA / Metin Aktaş - Güncel

alışveriş Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title