KREMENÇUK - Alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat drone ile görüntülendi Alışveriş merkezinde oluşan hasarın drone görüntüleri Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Alışveriş merkezinde oluşan hasarın drone görüntüleri Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus güçlerince, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezinin füzelerle vurulması sonucu oluşan tahribat ve enkazda devam eden çalışmalar drone ile görüntülendi. AA / Metin Aktaş - Güncel alışveriş Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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